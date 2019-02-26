إيمري قد يدفع بدينيس سواريز أساسيًا لأول مرة في مباراة آرسنال ضد بورنموث

قال أوناي إيمري، مدرب آرسنال، إن لاعب الوسط دينيس سواريز من المرجح أن يخوض مباراته الأولى ضمن التشكيلة الأساسية للفريق اللندني، عندما يواجه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا الأربعاء.

وانضم سواريز لآرسنال على سبيل الإعارة من برشلونة في يناير كانون الثاني، ولم يشارك سوى في مباراتين في الدوري كبديل، مع استمرار تأقلمه على متطلبات اللعب في الدوري الممتاز وأسلوب آرسنال.

وأبلغ إيمري الصحفيين اليوم الثلاثاء: ”أطلب دائمًا أفضل مستوى منه، دينيس يتحسن من ناحية التأقلم كل يوم، وقدراته ستعطينا الكثير داخل الملعب.

”ليس جاهزًا بعد لخوض 90 دقيقة؛ لافتقاده إيقاع المباريات، لكن أحد الاحتمالات هو أن يبدأ غدًا أو يجلس بين البدلاء، من ثم يستطيع مساعدتنا“.

وشارك سواريز بديلًا في مباراة آرسنال ضد باتي بوريسوف في دور 32 للدوري الأوروبي، وقال إيمري إن اللاعب الإسباني بدأ في جني الثقة المطلوبة، ليصبح لاعبًا أساسيًا.

وأضاف إيمري: ”يعمل كل يوم ويتحسن ويتعرف علينا، فلسفتي هي أن التأقلم يحتاج إلى وقت، وبعد ذلك ستزيد ثقته ويتعرف على زملائه في المران، وبعد المشاركة في المباريات“.

وسيتخذ إيمري قرارًا قبل المباراة، بشأن مشاركة لاعب الوسط أليكس إيوبي المصاب في الكاحل، والمدافع شتيفان ليختشتاينر المصاب في الظهر، بينما أصبح لاعب الوسط أينزلي ميتلاند-نايلز جاهزًا عقب تعافيه من المرض.

ويحتل آرسنال المركز الرابع في الدوري برصيد 53 نقطة من 27 مباراة.