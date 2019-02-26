سولشاير يكافح الإصابات بـ 3 عناصر من مانشستر يونايتد تحت 23 عامًا.. تعرّف عليهم

تحول أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد للاستعانة بجهود لاعبي فريق تحت 23 عامًا، بعد أن تسببت سلسلة من الإصابات في تقليص خيارات المدرب النرويجي حين يتوجه للقاء كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصيب نيمانيا ماتيتش قبل مواجهة ليفربول الأحد الماضي، التي انتهت بالتعادل دون أهداف. لكن المشاكل تفاقمت بعد إصابة أندير هيريرا وخوان ماتا وجيسي لينغارد في الشوط الأول أمام ليفربول واضطر ماركوس راشفورد، لاستكمال المباراة رغم معاناته من مشكلة في الكاحل.

وتوجد شكوك إزاء قدرة أنطوني مارسيال وماتيو دارميان وأنطونيو فالنسيا وفيل جونز وميسون جرينوود على التوجه مع الفريق إلى لندن لمواجهة كريستال بالاس.

وقال سولشار، الذي قاد يونايتد لتحقيق ثمانية انتصارات في عشر مباريات في الدوري منذ توليه المهمة، في مؤتمر صحفي ”لا أعرف الوضع لأننا لم نجلس معًا لنقيم الأمور بعد. لكنني أعتقد أن الأمور ليست إيجابية“.

واستدعى المدرب النرويجي ثنائي الوسط انخيل غوميز وتاهيت تشونغ والمدافع جيمي غارنر وقدم دعمه للثلاثي الصاعد للاستعداد لخوض هذا التحدي.

وأضاف سولشار ”يتدرب اللاعبون الثلاثة مع الفريق الأول منذ فترة طويلة. أنخيل كان ضمن منتخب انجلترا تحت 17 عامًا مع جيدون سانتشو وفيل فودن ولوم هودسون-أودوي.

”جارنر نسخة مصغرة من مايكل كاريك لكنه أصغر 20 عامًا. تشونج سيجذب الجمهور. إنهم في كامل الاستعداد“.

واعترف المدرب النرويجي أن قرار الدفع بلينجارد أمام ليفربول كان متسرعًا، وأنه لن يكرر الخطأ نفسه مع مارسيال.

وأضاف ”يمكننا القول إنه ربما كان جيسي تواقًا للمشاركة وإنه أدى التدريبات بنجاح وإنه تخطى عملية التعافي وإعادة التأهيل. لكننا أدركنا أنه كان لا يزال يحتاج إلى يومين إضافيين وكان من المبكر الدفع به.

”مارسيال لن يكون جاهزًا (أمام كريستال بالاس). ربما أمام ساوثامبتون (السبت المقبل). لكننا لن نخاطر بلاعب آخر“.

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 52 نقطة من 27 مباراة.