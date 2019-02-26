التوتر يضرب غرف خلع ملابس نادي ليفربول.. تعرف على التفاصيل

يبدو أن التوتر بدأ يصيب فريق ليفربول، في أعقاب توالي النقاط المهدرة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفقد ليفربول نقطتين ثمينتين، بعد أن تعادل مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، مساء يوم الأحد، ليتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول دخل في نقاش حاد مع لاعبيه في غرفة خلع الملابس بعد نهاية مباراة مانشستر يونايتد، عقب الأداء المخيب للآمال الذي قدمه لاعبوه في اللقاء، وطالبهم كلوب بالفوز في جميع المباريات المقبلة، كي يتوَّجوا باللقب.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن كلوب فتح النار على قائد الفريق جوردان هندرسون، الذي اعترض على قرار تغييره في الشوط الثاني من المباراة، ورفض مصافحة كلوب عند خروجه في الدقيقة الـ 72.

وتابعت أن كلوب انتقد هندرسون على هذا السلوك، كما تحدث بطريقة عصبية للغاية مع السنغالي ساديو ماني، نظرًا لأدائه الضعيف خلال المباراة، وفشله مع زملائه في استغلال استبدال 3 لاعبين من مانشستر يونايتد خلال الشوط الأول بداعي الإصابة.

ويلتقي ليفربول مساء غد الأربعاء على ملعب أنفيلد ضيفه واتفورد، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.