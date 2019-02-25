هل يحطم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي رقم أليكس فيرجيسون التاريخي؟ (صورة)

حقق المدرب الإسباني بيب غوارديولا لقبه رقم 25 في مسيرته كمدرب، بعد فوزه رفقة مانشستر سيتي بكأس رابطة الأندية المحترفة، ليعادل رقم غريمه التقليدي البرتغالي جوزيه مورينيو الفائز بـ 25 لقبًا.

ويدرب غوارديولا، البالغ من العمر 48 عامًا، للموسم العاشر، علمًا أنه جلس موسم 2012/2013 دون فريق، وفضّل الراحة.

ولم يحقق غوارديولا أي لقب موسمًا واحدًا، وكان موسمه الأول في مانشستر سيتي 2016/2017، في حين حقق في 9 مواسم ألقابًا، أبرزها السداسية رفقة برشلونة موسم 2008/2009.

ولا يزال أمام غوارديولا 6 مدربين حققوا ألقابًا أكثر، وللوصول إلى القمة يحتاج لنفس عدد الألقاب الحالية، حيث يملك الإسكتلندي الأسطورة السير أليكس فيرغيسون 49 لقبًا في مسيرته، قبل الاعتزال نهائيًا العام 2013.

ولا يزال المدرب الإسباني ينافس في 3 جبهات، وهي: كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وقد يفك الشراكة مع مورينيو حال فوزه بلقب جديد في نهاية الموسم.

ويملك كل من مورينيو وغوارديولا 25 لقبًا، وقبلهم يأتي:

1. أليكس فيرغيسون: 49 لقبًا.

2. الروماني ميرتشا لوتشيسكو: 32 لقبًا.

3. الأوكراني فاليري لوبانوفسكي: 30 لقبًا.

4. الألماني أوتمار هيتسفيلد: 28 لقبًا.

5. الإسكتلندي جوك ستين والبرازيلي فيليبي سكولاري: 26 لقبًا.

6. الإسباني بيب غوارديولا والبرتغالي جوزيه مورينيو : 25 لقبًا.