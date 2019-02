مايكل أوين يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد بعد التعادل مع ليفربول (صور)

أثار المهاجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، غضب مشجعي مانشستر يونايتد، عقب التعادل سلبيًا، مع ليفربول، الأحد، في قمة منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال مايكل أوين، الذي لعب لليفربول ومانشستر يونايتد إنه على لاعبي الريدز استهداف كاحل ماركوس راشفورد في الشوط الثاني بعد أن كان يعاني من مشكلة في الكاحل قبل الاستراحة، وكان حينها المدرب جونار سولسكاير قد استنفد جميع التبديلات.

وأثار تعليق أوين غضب مشجعي مانشستر يونايتد وقال على حسابه في موقع ”تويتر“: ”لم أدرك أن هناك الكثير من الملائكة هنا على تويتر، باعتباري لاعبًا سابقًا، فإنني أعمل لتقديم وجهات نظري ورؤيتي حول ما يحدث في أندية كرة القدم“.

وأضاف ”بالفعل كان كاحل راشفورد غير مريح للغاية، وبالتالي لا يمكن أن يستمر بعد ذلك بالطبع ستتم مناقشة ذلك مع مدربه في غرفة تغيير الملابس“.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وهي نتيجة مخيبة للفريقين والجماهير، وكان مانشستر يونايتد قد استنفد جميع تبديلاته في الشوط لأول بعد تعرض 3 من لاعبيه للإصابات.

Nobody was advocating giving Marcus Rashford a serious injury but with 3 subs already used if his ankle was so uncomfortable he couldn’t continue then of course that would be discussed in every changing room in the land.

Hadn’t realised there were so many angels here on twitter. For everyone in uproar over my comments yesterday, get real.

As an ex-player I am employed to give my views and insights into what happens at football clubs all over the land.

— michael owen (@themichaelowen) ٢٥ فبراير ٢٠١٩