ثلاثي ”الريدز“ الناري يثيرون التساؤلات بعد مستوى مخيب للآمال في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

أثار أداء الثلاثي الناري لنادي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني وفرمينيو، مخاوف جماهير الريدز، من ضياع حلم استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب استمر 29 عًا.

وسقط ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام مانشستر يونايتد، أمس الأحد، على ملعب ”أولد ترافورد“، ليهدر نقطتين ثمينتين في سباق البريمييرليغ.

ويتصدر ليفربول المسابقة برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، قبل 11 مباراة على نهاية المسابقة.

هبوط مفاجئ

وظهر محمد صلاح وساديو ماني بمستوى سيئ للغاية، ولم يشكلا أي خطورة على مرمى الإسباني ديفيد دي خيا، في حين غادر فرمينو ملعب المباراة قبل نهاية الشوط الأول بربع ساعة بداعي الإصابة.

وقال أسطورة نادي ليفربول، ستيف نيكول: ”لم أشاهد ثلاثي ليفربول الهجومي، صلاح وماني وفرمينيو، بهذا المستوى الضعيف من قبل.. اللاعبون الثلاثة في أسوأ حالاتهم الآن“.

أرقام كارثية

وأضاف: ”الأمور ليست على ما يرام إطلاقًا بالنسبة للثلاثي، هناك خطأ ينبغي تداركه“.

وتابع: ”هذا الثلاثي هو المسؤول عن ترجمة الفرص إلى أهداف، لا يوجد لاعبون آخرون في ليفربول يستطيعون أداء الدور التهديفي، فابينيو وهندرسون وفينالدوم لاعبو وسط، ولا يحرزون أهدافاً إلى نادراً، وبالتالي فإن تلك المهمة موكلة لصلاح وماني وفرمينيو، إنه أمر مثير للقلق بطبيعة الحال، إذا استمروا على هذا المستوى“.

وأشارت صحيفة ”الديلي إكسبريس“ في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى تراجع أرقام الثلاثي الناري في نادي ليفربول هذا الموسم، مقارنة بالموسم الماضي.

وقالت إن الثلاثي ساهم الموسم الماضي في نفس هذا التوقيت، وخلال 34 مباراة، في تسجيل 86 هدفًا، حيث أحرزوا 61 وصنعوا 25 هدفًا، مقابل 56 هدفًا فقط هذا الموسم، حيث سجلوا 44 وصنعوا 12.