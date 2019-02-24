مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.. كيبا أريزابالاغا يرفض الخروج من الملعب وساري ينفجر غضبًا (فيديو)

شهدت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية حدثًا غريبًا، عندما رفض الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا لاعب البلوز الخروج من الملعب، بعد أن قرر مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري إخراجه.

فقد أراد ساري إخراج كيبا والاعتماد على ويلي كاباييرو، مع اقتراب المباراة من ركلات الترجيح، لكن الحارس كيبا فاجأ الجميع ورفض مغادرة الملعب، رغم محاولة إقناعه بالخروج، ليستشيط المدرب ساري غضبًا على حارسه ويضرب قارورات المياه.

الغريب أن كيبا ظل في الملعب ولم ينجح أحد في إقناعه بالخروج.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بركلات الترجيح 4/3، بعد التعادل السلبي في أشواط المباراة.

كيبا يرفض الخروج وغضب ساري pic.twitter.com/fBrizVRM0L — عيسى. (@esnho_) ٢٤ فبراير ٢٠١٩