آرسنال يسقط ساوثهامبتون ويرتقي للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق آرسنال فوزًا مهمًا على منافسه ساوثهامبتون، بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

وسجل هدفي آرسنال، الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة السابعة، والأرميني هينريك مخيتريان في الدقيقة 17.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 53 نقطة في المركز الرابع، (مؤقتًا)، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة، في المركز الثامن عشر.

وجاء الهدف الأول لآرسنال بهجمة من الجهة اليسرى، بعرضية من إيوبي إلى مخيتريان، الذي سدد ليحول لاكازيت اتجاهها، ويسكنها الشباك.

وأضاف مخيتريان الهدف الثاني لآرسنال، في الدقيقة 17، بعد عرضية رائعة من إيوبي، من الجبهة اليسرى، للأرميني الخالي تمامًا من الرقابة، والذي سدد بسهولة في مرمى ساوثهامبتون.