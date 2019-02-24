ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد (صورة)

خيّب لاعبو ليفربول ومانشستر يونايتد، آمال المتابعين، بعدما تعادلا سلبيًا، على ملعب أولد ترافورد، في قمة الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل على مدار شوطي المباراة، علمًا أن المباراة شهدت 4 تبديلات اضطرارية، بواقع 3 لمانشستر يونايتد وتبديل لليفربول.

وشهدت الجولة الـ 27 فوز آرسنال 2/0 على ساوثهامبتون، وسقوط توتنهام أمام بيرنلي، وليستر سيتي أمام كريستال بالاس.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد، علمًا أنه تم تأجيل مباراتي تشيلسي ومانشستر سيتي لمشاركتهما في نهائي كأس رابطة المحترفين.

1. ليفربول، 66 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 65 نقطة.

3. توتنهام، 60 نقطة.

4. آرسنال، 53 نقطة.

5. مانشستر يونايتد، 52 نقطة.

6. تشيلسي، 50 نقطة.