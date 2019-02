التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (صورة)

أعلن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي تشكيلتي فريقيهما للمباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي كتالي:

إيدرسون، ايميريك لابورت، زينشينكو، أوتاميندي، والكر، فيرناندينيو، سيلفا، دي بروين، بيرناردو سيلفا، ريم ستيرلينغ، سيرجيو أغويرو.

في حين جاءت تشكيلة تشيلسي كالتالي:

كيبا، أزبيلكويتا، دافيد لويس، روديغر، إيميرسوت، جورجينيو، كانتي، باركلي، ويليان، هازارد، بيدرو.

وكان مانشستر سيتي قد اكتسح تشيلسي 6/0 قبل أيام في الدوري الثاني من الدوري الإنجليزي، علمًا أن مباراة الدور الأول بينهما انتهت بفوز تشيلسي 2/0.

Your City starting line-up for #CHEMCI … ????

Here’s how the Blues line up for #CHEMCI! ???? pic.twitter.com/5xSI81BCzJ

— Chelsea FC (@ChelseaFC) ٢٤ فبراير ٢٠١٩