سولشاير قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول: لا يمكن تحمل مرور سنوات دون فوزنا بالدوري الإنجليزي

قال أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، إن ناديه لا يتحمل مرور سنوات دون إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويجب التفكير في استعادة اللقب.

وأحرز يونايتد لقب الدوري لآخر مرة في 2013 قبل أن يعتزل المدرب المخضرم أليكس فيرغسون، بينما لم يتوج ليفربول باللقب منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي حيث فاز بدوري الأضواء لآخر مرة في 1990.

ويتقاسم ليفربول صدارة الدوري مع مانشستر سيتي، لكنه سينتزع القمة لو فاز أو تعادل مع يونايتد في أولد ترافورد، اليوم الأحد.

وقال سولشاير، إن منافسه سيفكر بكل تأكيد في إنهاء انتظاره لمدة 29 عامًا للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وأضاف للصحفيين: ”بكل تأكيد يشعر المنافس بالضغط.. أعتقد أن هذا موقف كل المشجعين وربما موقف اللاعبين أيضًا.

”لكن نحن لم نفز باللقب منذ بضع سنوات ونريد العودة من جديد. يجب أن نتأكد من عدم إنهاء الموسم بمجرد السعادة للوجود في المربع الذهبي.

”إذا كان هدفك متواضعًا وحققته فهذا أخطر من أن يكون هدفك عاليًا وتخفق في تحقيقه. هذا هو الدوري الأصعب تقريبًا وعند النظر إلى المسابقة نجد أن هناك خمس فرق أو ست فرق فقط فازت بالدوري الممتاز“.

ويحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة وتطور مستواه كثيرًا في الفترة الأخيرة بعد تعيين سولشاير بشكل مؤقت، وفاز ثماني مرات في تسع مباريات بالدوري.