مباراة مانشستر يونايتد وليفربول.. 4 تحديات تواجه محمد صلاح في موقعة ”أولد ترافورد“

كالعادة، يحظى الدولي المصري محمد صلاح باهتمام خاص في مباراة فريقه ليفربول خارج الديار أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.

ويبقى هذا الاهتمام بوصف صلاح أحد أهم وأخطر أسلحة ليفربول في المواجهة التي يستضيفها ملعب ”أولد ترافورد“ في ظل وجبة كروية دسمة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في هذه المواجهة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز التحديات التي تواجه صلاح في هذه المواجهة:

صراع الهدافين

يحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن سجل 17 هدفًا، لكنه يتساوى مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

ويسعى صلاح إلى تعزيز صدارته لهدافي ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة أن صلاح، هداف البريمييرليغ في الموسم الماضي، يواجه منافسة شرسة هذا الموسم مع أغويرو، وأيضًا مع عودة هاري كين، مهاجم توتنهام، من الإصابة، والغابوني بيير أوباميانغ، مهاجم آرسنال، بخلاف الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، الذي سجل 11 هدفًا.

???????? ???? في حال سجل اليوم، سيكون محمد صلاح @MoSalah اسرع لاعب يصل الى 50 هدف في البريميرليغ مع نادي واحد ( 63 مباراة) وستكون المرة الاولى التي يسجل فيها ضد مانشستر يونايتد #مانشستر_يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/G6tc1RFtDa — PremierLeagueWorld (@EPLworld) February 24, 2019

حصد الفوز واعتلاء الصدارة

يبحث صلاح عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومساعدة فريقه على ذلك، خاصة أن ليفربول لا يمر بأفضل أحواله حاليًا على المستوى الفني.

ويتطلع صلاح لقيادة ليفربول لحصد الفوز على حساب مانشستر يونايتد في عقر داره، في ظل صعوبة هذه المواجهة وحاجة الريدز للفوز لاعتلاء الصدارة مجددًا.

وقال حازم إمام، نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق وعضو اتحاد الكرة المصري، لـ“إرم نيوز“، إن صلاح سيكون تحت الضغط في هذه المواجهة، لأنه أخطر أوراق ليفربول الباحث عن الفوز، ومن المؤكد أن النرويجي أولي سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، يبحث عن كيفية إيقاف خطورة صلاح.

وأضاف: ”صلاح من اللاعبين المميزين بعنصر السرعة والقدرات التهديفية، وأعتقد أن اللاعب سيخوض اختبارًا صعبًا أمام لوك شاو، الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد“.

هدف مميز

يبحث صلاح عن هدف مميز، وهو الوصول إلى 50 هدفًا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وحال تسجيل صلاح وهز شباك مانشستر يونايتد في لقاء الأولد ترافورد، فإن الفرعون المصري سيكون أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في البريمييرليغ مع ليفربول، بحسب ما ذكرته صحيفة ”مانشستر إيفننغ نيوز“.

كسر العقدة

يسعى صلاح لكسر عقدته أمام مانشستر يونايتد، حيث يخوض اللاعب المصري لقاءه الرابع أمام المانيو، ولم يستطع صلاح أن يهز شباك مانشستر.

وجلس صلاح بديلًا مع تشيلسي في لقاء مانشستر يونايتد بالدوري يوم 26 أكتوبر 2014، وشارك مع ليفربول لمدة 78 دقيقة في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد يوم 14 أكتوبر 2017 بالدوري، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف.

وكان صلاح شاهدًا على هزيمة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في مارس 2018 بالدوري، وفي لقاء الدور الأول للدوري هذا الموسم، فاز ليفربول بنتيجة 3-1 وشارك صلاح ولم يسجل أو يصنع أي هدف.