ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين في مباراة توتنهام وبيرنلي (صورة)

عاد الدولي الإنجليزي هاري كين ليزاحم أصحاب المقدمة في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفًا، في شباك بيرنلي.

وشارك كين في التشكيلة الأساسية لفريق توتنهام خلال مواجهة بيرنلي في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب عن الملاعب استمر 40 يومًا؛ بسبب الإصابة.

ورفع كين بهدفه اليوم سجله إلى 15 هدفًا، محتلًا المركز الرابع، إذ يتصدر القائمة محمد صلاح، نجم ليفربول، برصيد 17 هدفًا، وخلفه سيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي، بنفس الرصيد، وفي المركز الثالث أوباميانغ، نجم آرسنال، برصيد 15 هدفًا.

وكان ”كين“ قد تعرض لهذه الإصابة في شهر يناير الماضي، وأشارت الفحوص الطبية إلى إمكانية غيابه حتى شهر مارس المقبل، على الأقل.

ولكن ”كين“ نجح في الانتهاء من برنامج التعافي في أسرع وقت ممكن.

وكان ”كين“ شارك في 22 مباراة في الموسم الحالي من البريميرليغ، وسجل 14 هدفًا، قبل مباراة اليوم.

وساهم هاري كين بآخر 5 أهداف لتوتنهام أمام بيرنلي، إذ سجل 4 أهداف وصنع هدفًا.