أهداف مباراة بيرنلي وتوتنهام.. ”السبيرز“ يتأخر 2-1 (فيديو)

سجل كريس وود الهدف الأول لفريق بيرنلي في شباك نظيره توتنهام، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، بملعب ”تيرف مور“ ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
Burnley lead… Tottham pic.twitter.com/wIO0kYImRk
— Sports o'clock (@CclockO) February 23, 2019
وفي الدقيقة 65 يسجل هاري كين التعادل لتوتنهام.
Harry Kane Goal HD – Burnley 1-1 Tottenham 23.02.2019https://t.co/pGHPvFjmbn#BURTOT #BUR #TOT #BUR_TOT #Burnley #Tottenham #Burnley_Tottenham #PremierLeague #SofaScore #Flashscore #HarryKane #Kane
— extra goal (@PaulPogbaT) February 23, 2019
وفي الدقيقة 83 أضاف آشلي بارنس الثاني لبيرنلي.
Ashley Barnes Goal HD – Burnley 2-1 Tottenham 23.02.2019https://t.co/NJpFtssUv2#BURTOT #BUR #TOT #BUR_TOT #Burnley #Tottenham #Burnley_Tottenham #PremierLeague #SofaScore #Flashscore #HarryKane #Kane
— extra goal (@PaulPogbaT) February 23, 2019
وشهدت التشكيلة الأساسية عودة هاري كين، الذي تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، في الثالث عشر من يناير الماضي.
ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ 15 برصيد 27 نقطة.