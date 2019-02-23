أهداف مباراة بيرنلي وتوتنهام.. ”السبيرز“ يتأخر 2-1 (فيديو)

أهداف مباراة بيرنلي وتوتنهام.. ”السبيرز“ يتأخر 2-1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل كريس وود الهدف الأول لفريق بيرنلي في شباك نظيره توتنهام، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، بملعب ”تيرف مور“ ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 65 يسجل هاري كين التعادل لتوتنهام.

وفي الدقيقة 83 أضاف آشلي بارنس الثاني لبيرنلي.

وشهدت التشكيلة الأساسية عودة هاري كين، الذي تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، في الثالث عشر من يناير الماضي.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ 15 برصيد 27 نقطة.

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