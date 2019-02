هاري كين أساسي في تشكيلة ماوريسيو بوكيتينو لمباراة توتنهام وبيرنلي (صور)

أعلن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيلة السبيرز لمواجهة بيرنلي، السبت، في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت التشكيلة الأساسية لتوتنهام تواجد المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين، العائد من الإصابة.

وغاب المهاجم، البالغ من العمر 25 عامًا، عن الملاعب منذ إصابته في الكاحل خلال خسارة توتنهام 0/1 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم 13 يناير الماضي.

وجاءت تشكيلة توتنهام لمواجهة بيرنلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: خوان فويث، توبي ألديرفيريلد، يان فيرتونخين، سيرغ أورييه.

الوسط: موسى سيسوكو، هاري وينكس، داني روز، كريستيان إيركسن.

الهجوم: هاري كين، هيونغ مين سون.

وقال بوكيتينو للصحفيين قبل يومين: ”هاري كين في حالة طيبة. أعتقد أننا بحاجة لتقييم حالته بعد مران الغد. بعدها سنقرر. لكنني أعتقد أنه يتحسن“.

وأضاف: ”أشعر بسعادة من أجله وربما يكون ضمن تشكيلة الفريق في مباراة بعد غدٍ السبت“.

وسجل هاري كين 7 أهداف في 6 مباريات في كافة المسابقات، قبل إصابته في الدقائق الأخيرة أمام مانشستر يونايتد في استاد ويمبلي، وهو هداف توتنهام الموسم الحالي برصيد 14 هدفًا.

TEAM NEWS: Here’s how the Clarets line-up for today’s @premierleague game v @SpursOfficial pic.twitter.com/KZjGlvPGBC

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) ٢٣ فبراير ٢٠١٩