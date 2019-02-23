هل تراجع ريال مدريد عن ضم إدين هازارد نجم تشيلسي؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية، السبت، بأن صفقة انتقال النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، إلى ريال مدريد، أصبحت معقدة أكثر من أي وقت سابق.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإنه من غير المحتمل أن يتخلى تشيلسي عن أي من نجومه، الصيف المقبل؛ حال عدم رفع عقوبة حرمانه من التعاقد مع لاعبين لفترتين انتقاليتين.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد ليس في عجلة من أمره بشأن حسم صفقة هازارد، في ظل تطور مستوى البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور، إضافة إلى الوصول المحتمل للبرازيلي الآخر رودريغو.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن ريال مدريد سينتظر حتى الصيف المقبل؛ لمعرفة موقف تشيلسي من الاستئناف الذي سيتقدم به لدى الفيفا لرفع العقوبة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هدف ريال مدريد من تأجيل أي مفاوضات تخص هازارد حتى الصيف المقبل، هو تقليل سعر اللاعب، على طريقة ما حدث عند التعاقد مع الحارس تيبو كورتوا، بعدما دخل الحارس البلجيكي موسمه الأخير في عقده مع تشيلسي.