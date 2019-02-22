سولسكاير: مانشستر يونايتد لم يعد ”الطرف الأقل فرصًا للفوز“ أمام ليفربول

قال أولي غونار سولسكاير، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، إن فريقه قدم أداء قويًا في الأسابيع الأخيرة، ولم يعد هو ”الطرف الأقل فرصًا لتحقيق الفوز“، حين يواجه الغريم ليفربول، الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز ليفربول 3-1 على يونايتد في آخر لقاء جمع بينهما على ملعب انفيلد، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وهو ما تسبب في إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق ليحل سولسكاير بدلًا منه.

ومنذ ذلك الوقت قاد المدرب النرويجي فريقه يونايتد لانتفاضة حقق خلالها 11 انتصارًا في آخر 13 مباراة في كل المسابقات، وخسر مرة واحدة أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وقال سولسكاير: ”لم نعد الفريق الأقل فرصًا للفوز. وأصبح الناس فجأة يثنون على الفريق. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمواجهة ليفربول، علينا أن نقدم أداء أفضل مما ظهرنا به أمام باريس سان جيرمان. وعلينا أن نستفيد من تلك الخبرة. إنها مواجهة صعبة في مواجهة فريق كبير“.

وأضاف: ”الأمر لا يتعلق بالعواطف. أتفهم أن المشاعر يمكن أن تلقي بظلالها على المباراة. ولكن علينا الحفاظ على التركيز والسيطرة مع إظهار بعض الروح القتالية“.

وقال سولسكاير: إن حالة الثنائي المصاب جيسي لينجارد وأنطوني مارسيال ستخضع للتقييم خلال اليومين المقبلين، قبل أن يتخذ المدرب قرارًا بشأن إمكانية إشراكهما في المباراة، لكن المدرب يأمل في قدرة مارسيال على المشاركة.

وأوضح: ”أتمنى أن تتحسن حالة جيسي. أتمنى وأعتقد أن أنطوني بحالة طيبة، أمامنا يومان آخران سيخضع اللاعبان خلالهما لفحصين إضافيين، حالة انطونيو مختلفة ونعتقد أنه ربما يكون مستعدًا. ونأمل أن يلحق به جيسي سريعًا“.