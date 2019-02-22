مصير محترفي تشيلسي يتعقد بعد قرار الفيفا بحرمان النادي اللندني من التعاقدات

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم فريق تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات قادمة؛ بسبب مخالفات مست تعاقده مع لاعبين صغار السن، وهو ما يعقد مصير عدة لاعبين مرتبطين بالفريق.

ويأمل تشيلسي في أن ترفع محكمة التحكيم الرياضية ”كاس“ القرار بشكل مؤقت كما فعلت في تجارب سابقة همت فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وهو ما سيمكنه من التعاقد وبيع لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفي حال رفض المحكمة الرياضية لرفع الحضر المؤقت، فمصير عدة لاعبين سيصبح معقدًا حيث لا يملك تشيلسي سوى الحق في استعادة لاعبيه المعارين.

واستعرضت صحيفة “ ماركا “ مصير عدة لاعبين في تشيلسي أبرزهم:

البلجيكي إيدين هازارد

ينتهي عقده صيف 2020 ولن تكون مشكلة في استمراره في الفريق لغاية نهاية عقده، لكن مسألة انتقاله لريال مدريد ستصبح معقدة لكون اللاعب والفريق لم يقدما على خطوة الخروج بسهولة، لكن في المقابل سينتقل حرًّا في صيف 2020 ولن يستفيد الفريق ماليًا.

الأرجنتيني غوانزلو هيغواين

الوضعية الأكثر تعقيدًا حيث يملك تشيلسي بندًا يتيح له شراء عقده إجباريًا، لكن الفيفا يعتبر ذلك انتقالًا جديدًا؛ ما يدفع الفريق اللندني إلى طلب الاستثناء خوفًا من دفع غرامة لفريقه الأصلي.

وفي حال رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فاللاعب سيعود ليوفنتوس.

ألفارو موراتا

اللاعب المعار لأتلتيكو مدريد لمدة موسم ونصف بإمكانه الرحيل نهائيًا، رغم كون الفريق الإسباني يملك بندًا يتيح له شراءه اختياريًا في نهاية المدة، ولن يعود لتشيلسي.

الكرواتي ماتيو كوفاسيتش

عبر اللاعب الكرواتي عن رغبته في البقاء في تشيلسي كما أن الفريق معجب بمستواه وما قدمه، لكن إعارته تنتهي الصيف القادم، وحسب المنع فالفريق لا يملك الحق في التعاقد معه؛ ما يعيد اللاعب لريال مدريد.

الأمريكي كريستيان بوليسيتش

لن يواجه تشيلسي مشكلة مع نجمه الأمريكي الجديد لكونه تعاقد معه من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو، وأعاره لفريقه حتى الصيف القادم، وكل اللاعبين المعارين بإمكانهم العودة لتشيلسي دون مشاكل.

الفرنسي أولفييه جيرو

اللاعب المعار من أرسنال لغاية الصيف القادم مع إمكانية موسم آخر يفرض على الفريق تفعيل البند مبكرًا، حتى لا يجد نفسه أمام تعاقد جديد.

اللاعبون المنتهية عقودهم في الصيف

يعاني تشيلسي من وجود عدة لاعبين منتهية عقودهم في الصيف القادم كالبرازيلي دافيد لويز والإنجليزي كاهيل، وكلهم لن يتمكن الفريق من تمديد عقودهم وسيرحلون نهائيًا.