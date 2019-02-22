مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. محمد صلاح واثق في قدرة الريدز على التعامل مع ضغوط المنافسة على اللقب

قال المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول اليوم الجمعة إن الضغط جزء لا يتجزأ من اللعب لفريق يملك طموح الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ نحو 30 عامًا.

ويتأخر ليفربول عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف لكنه خاض مباراة أقل من حامل اللقب، وسيستعيد الفريق القمة في حال تجنبه الخسارة في أولد ترافورد، أمام مانشستر يونايتد بعد غد الأحد.

وقال صلاح لشبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية: ”قلت في نوفمبر الماضي إنه يوجد ضغط وسيستمر حتى نهاية الموسم، لأنه عندما تسعى للفوز بالدوري الممتاز يجب تقبل الضغوط“.

”عندما تعود لمنزلك تصاحبك هذه الضغوط لكنها يمكن أن تساعدك على العمل بقوة أكبر والتركيز أكثر، فدائمًا ما يكون لديك هدف وحلم في ذهنك هو الرغبة في الفوز بالدوري، قلت ذلك عندما حضرت إلى هنا قبل عامين، حلمي الفوز بلقب الدوري“.

وعقب تعادلين أمام ليستر سيتي ووست هام يونايتد جاء الفوز 3/0 على بورنموث ليقلل من مخاوف الجماهير بشأن بداية انهيار ليفربول جراء الضغوط.

لكن صلاح قال إن هذا شعور طبيعي للاعبين في مثل هذا المستوى يطاردون لقبًا مهمًا وصعبًا.

وأضاف الدولي المصري ”يمكنك الشعور بذلك لأننا بشر، بالنسبة لي لا يهم الفوز في مباراة الآن أو قبل 3 أسابيع، أريد الفوز بكل مباراة لكني أقول لنفسي إننا نلعب من أجل اللقب لذلك فالضغوط شيء طبيعي“.

وقال موقع ”ليفربول إيكو“ في تقرير نشره اليوم الجمعة، إن هناك رقمًا قياسيًا جديدًا ينتظر محمد صلاح في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، بعد أن حطم ”الملك المصري“ جميع الأرقام القياسية الموسم الماضي، عندما أصبح أول لاعب في تاريخ إنجلترا يسجل 32 هدفًا في البريمييرليغ خلال موسم واحد.

وأحرز محمد صلاح حتى الآن 49 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم السابق والحالي.

وتابع ليفربول إيكو بقوله: ”يمكن لمحمد صلاح أن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في المسابقة، إذا ما نجح في هز شباك الإسباني ديفيد دي خيا في مباراة مانشستر يونايتد يوم الأحد، حيث سيكون أسرع لاعب في تاريخ إنجلترا يصل إلى الهدف رقم 50 خلال 63 مباراة فقط لعبها في المسابقة“.