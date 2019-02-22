رسميًا.. الفيفا يحرم تشيلسي من التعاقد مع لاعبين لفترتين انتقاليتين

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إنه تم منع تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد على الصعيدين المحلي والدولي خلال فترتين مقبلتين للانتقالات مع تغريمه 600 ألف فرنك سويسري (599.460 دولارًا).

وأضاف الفيفا أن النادي الإنجليزي انتهك المادة 19 في حالة 29 لاعبًا صغيرًا وارتكب العديد من الانتهاكات الاخرى المتعلقة بمتطلبات تسجيل اللاعبين.

وفرض الفيفا غرامة أيضًا على الاتحاد الإنجليزي للعبة قدرها 510 آلاف فرنك سويسري ومنحه ستة شهور لمعالجة الأمر فيما يتعلق بالانتقالات الدولية والتعاقدات لأول مرة مع اللاعبين صغار السن.

وعقب تحقيق مطول بشأن كيفية تعاقد تشيلسي مع لاعبيه الصغار في أكاديمية الناشئين تبين أنه انتهك المادة 19 في اللوائح فيما يتعلق بحالة 29 لاعبًا صغيرًا.

وأضاف الفيفا أن النادي اللندني انتهك أيضا المادة 18 مكرر فيما يتعلق باتفاقين بشأن لاعبين صغار السن ما سمح بالتأثير على اندية أخرى في أمور تتعلق بالانتقالات.

يشار إلى أن الحظر لا يمنع التخلي عن اللاعبين، ولا ينطبق على فرق تشيلسي النسائية، أو كرة القدم الخماسية.

وفرض الفيفا غرامة مالية أيضًا على الاتحاد الإنجليزي للعبة قدرها 510 آلاف فرنك سويسري ومنحه ستة شهور لمعالجة الأمر فيما يتعلق بالانتقالات الدولية والتعاقدات لأول مرة مع اللاعبين صغار السن.

ويأتي قرار الفيفا بعد تحقيق استمر 3 سنوات، إذ تم البحث في وثائق 19 لاعبًا أجنبيًا تعاقد معهم تشيلسي، منهم المهاجم السابق بيرتراند تراوري.

ويمكن الطعن على القرارين أمام لجنة الاستئناف في الفيفا مع إمكانية انتقال الأمر برمته إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وتمثل هذه القرارات ضربة قوية لتشيلسي الساعي لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في أحد المراكز الأربعة الأولى بعد تراجعه مؤخرًا للمركز السادس.

وخسر الفريق 5 بين آخر 10 مباريات في كافة المسابقات ومدربه ماوريسيو ساري، الذي تولى المسؤولية في يوليو تموز الماضي، يتعرض لضغوط شديدة حاليًا.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أنه في حال بقاء ساري أو رحيله سيحتاج الفريق لتدعيم صفوفه الصيف المقبل خاصة في حال رحيل إيدن هازارد المحتمل إلى ريال مدريد الإسباني.

ولم يتسن الوصول على الفور إلى تشيلسي للتعليق على قرار حظر التعاقدات.