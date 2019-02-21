برشلونة وريال مدريد في صراع للتعاقد مع ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الخميس، أن ريال مدريد ومنافسه برشلونة في صراع للتعاقد مع الشاب ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة ”صن“ فإن برشلونة انضم إلى ريال مدريد للظفر بخدمات راشفورد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة معجب براشفورد الذي سجل 9 أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي في 22 مباراة، كما صنع 7 في المسابقة ذاتها.

ويتردد أن برشلونة سيتعاقد مع مهاجم جديد الصيف المقبل، مع تقدم مهاجمه لويس سواريز في العمر، إلى جانب تراجع مستواه، إذ لم يسجل لبرشلونة خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

لكن ”صن“ أشارت إلى أن التعاقد مع راشفورد لكن يكون أمرًا سهلًا، في ظل رغبة مانشستر يونايتد في الإبقاء عليه، أو بيعه بمبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو (86 مليون جنيه إسترليني).

وينتهي عقد راشفود مع مانشستر يونايتد العام 2020.

وتردد في نوفمبر الماضي أن راشفورد البالغ من العمر 21 عامًا، مستعد للانتقال إلى ريال مدريد، مع توتر علاقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن يصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة أولي جونار سولسكاير.

وسجل راشفورد 10 أهداف وصنع 8 في 32 مباراة الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، علمًا أنه يملك 42 هدفًا في 155 مباراة مع مانشستر يونايتد.

وقبل أيام ذكرت صحيفة ”صن“ أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع راتب أسبوعي لنجمه الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، لإقناعه بتوقيع عقده الجديد في أسرع وقت.