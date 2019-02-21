قبل مباراة توتنهام وبيرنلي.. بوكيتينو يلمح إلى مشاركة الهداف هاري كين

أكد توتنهام هوتسبير، اليوم الخميس، عودة قائده هاري كين للمشاركة في التدريبات بشكل كامل، مع إمكانية مشاركته أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غد السبت.

وغاب المهاجم، البالغ من العمر 25 عامًا، عن المباريات منذ إصابته في الكاحل خلال الخسارة 0/1 أمام مانشستر يونايتد بالدوري، في 13 يناير الماضي.

وأحرز كين، هداف توتنهام في الدوري هذا الموسم برصيد 14 هدفًا، 7 أهداف في 6 مباريات في كافة المسابقات، قبل إصابته في الدقائق الأخيرة من الخسارة أمام مانشستر يونايتد في استاد ويمبلي.

وقدّم فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو أداءً جيدًا في غياب كين، حيث فاز في 4 مباريات متتالية بالدوري، ليستمر في الصراع على لقب الدوري، وسيضعه الفوز على ملعب بيرنلي على بُعد نقطتين من المتصدرين مانشستر سيتي وليفربول.

ولا يزال لاعب الوسط ديلي آلي غير جاهز، حيث يتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكن الظهير الأيسر بن ديفيز عاد للتدريبات أيضًا بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.