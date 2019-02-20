توتنهام يتلقى دفعة قوية في صراعه على الدوري الإنجليزي بعودة هاري كين

تلقى توتنهام نبأ سعيدًا بعودة هدافه وقائده هاري كين إلى التدريبات الجماعية بعد غياب نحو شهر عن الملاعب للإصابة.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن كين قد يشارك مع الفريق في مواجهة بيرنلي الأسبوع المقبل وذلك بعد تعافيه سريعًا إذ كان من المتوقع غيابه عن الملاعب حتى الشهر المقبل بعد إصابته في أربطة الكاحل خلال الخسارة أمام مانشستر يونايتد منتصف الشهر الماضي.

ومنحت عودة كين البالغ عمره 25 عامًا للتدريبات دفعة قوية لمدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وللجماهير أيضًا.

وحقق توتنهام أربعة انتصارات متتالية بدون كين بما في ذلك فوزه على بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

بعد خروج توتنهام من مسابقتي الكأس المحليتين زاد الحديث عن فشل موسم الفريق لكن فوز الفريق بثلاث مباريات بالدوري بدون كين أزال هذه الشكوك.

وبعودة كين لتشكيلة النادي اللندني بات توتنهام في تشكيلة شبه مكتملة لا ينقصها سوى ديلي آلي المصاب والذي بات قريبًا أيضًا من العودة للملاعب.

وبعد مواجهة بيرنلي سيلتقي توتنهام مع تشيلسي وآرسنال قبل مباراة الإياب أمام دورتموند بعد فوز النادي اللندني بثلاثية نظيفة في الذهاب.