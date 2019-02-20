أسطورة آرسنال يرشح آرسين فينغر لخلافة ساري في تشيلسي

أبدى الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، تفهمه لغضب مشجعي فريقه تشلسي الذي يعاني من نتائج سلبية في الآونة الأخيرة، مؤكدًا بأن النادي يمر بأزمة، وذلك عشية استضافته مالمو السويدي في إياب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي.

وخسر تشلسي أمس الأول الإثنين، 1-2 أمام ضيفه مانشستر يونايتد في الدور الخامس لكأس الاتحاد، ما أفقده لقب المسابقة الذي أحرزه في الموسم الماضي للمرة الثامنة في تاريخه، وأتت هذه النتيجة بعد خسارتين قاسيتين في الدوري، أبرزهما 0-6 أمام مانشستر سيتي.

وقال ساري: ”يمكنني أن أتفهم بشكل جيد جدًا غضب المشجعين؛ لأنهم اعتادوا على الفوز، الآن نحن في أزمة، لذا أتفهم ذلك الغضب بشكل جيد جدًا“.

وأضاف: ”علينا أن نفوز في ثلاث أو أربع مباريات تواليًا، هذا هو الحل الوحيد لا خيار أمامنا سوى تقديم أداء جيد وتحقيق نتائج جيدة“.

في السياق نفسه، رشح الحارس ديفيد سيمان أسطورة آرسنال والحارس السابق لمنتخب إنجلترا المدرب الفرنسي آرسين فينغر لخلافة الإيطالي ماوريسيو ساري في تشيلسي.

وقال سيمان في تصريحات نشرتها “ ذا صن“: ”فيغر قال إنه لن يعود للدوري الإنجليزي الممتاز لحبه لآرسنال، حيث لا يرغب في أن يرى نفسه منافسًا لفريقه السابق، لكن الوقت كفيل بالنسيان والشفاء ويجب أن يفكر، أريده أن يعود ليكشف لبعض الناس أنهم مخطئون.“

وفضل المدرب الفرنسي الذي قضى حوالي 23 سنة في آرسنال عدم تدريب أي فريق هذا الموسم، وارتبط اسمه بعدة فرق سواء كمدرب أو مدير تقني كريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وأكد سيمان أن منصب المدير الفني لتشيلسي قد يفرغ مستقبلًا حسب نتائج الفريق في اللقاءات القادمة وقال:“ أعتقد أن منصب المدرب في تشيلسي سيصبح متاحًا حسب نتائج الفريق في اللقاءات الثلاثة القادمة، والتي تعتبر لقاءات قوية، وسيكون رائعًا أن يعود فينغر لأي منصب.“

واعتبر الحارس الدولي الإنجليزي السابق أن المدرب الفرنسي تعرض لانتقادات غير عادلة وقال:“ بالنسبة لي فينغر تعرض لانتقادات غير عادلة وغير مستحقة في المواسم الأخيرة في آرسنال .

ورغم ترشيحه لمدربه السابق لخلافة ساري، لكن سيمان لا يعتقد أن الأمر سهل، وأنه سيعود للدوري الإنجليزي الممتاز وقال:“ أعشق أن يعود للتدريب في إنجلترا، لكني أعتقد أنها لن تحصل.“