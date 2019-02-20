صحيفة تكشف عن قيمة ثروة محمد صلاح ودخله الحقيقي مع نادي ليفربول

سلطت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، الضوء على صافي الدخل السنوي للدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما، سُلطت أضواء كثيرة على صلاح، بسبب تألقه غير المسبوق مع ”الريدز“، حيث اكتسح جوائز الأفضل في الموسم الماضي، وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 10 سنوات.

واستمر توهج صلاح هذا الموسم إذ يتصدر هدافي البريميرليغ حتى الآن، كما يتربع فريقه على قمة الترتيب بالمشاركة مع مانشستر سيتي.

هذا التوهج كان طبيعيًّا أن يدفع أرباح صلاح المادية إلى الارتفاع بشكل مطرد، إذ ازدادت قيمته الكروية وبالتالي التسويقية خلال السنتين الماضيتين.

وتعاقد ليفربول مع لاعب روما السابق مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا للصحيفة، فإن صلاح كان يتقاضى في البداية مع الريدز، راتبًا يبلغ 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد توهج الدولي المصري، وقع على عقد جديد في 2018، يحصل بموجبه على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، بالإضافة إلى مكافآت تعتمد على أدائه الفردي وأداء الفريق بأكمله.

وأصبح الدولي المصري عقب توقيعه على العقد الجديد، اللاعب الأعلى أجرًا في ليفربول، ويليه الثنائي فيرجيل فان دايك وروبرتو فيرمينو بـ150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

وأوضحت الصحيفة، أنه بجانب الراتب السنوي الذي يتقاضاه صلاح من ليفربول، فإنه يحصل على دخل آخر إثر تعاقده مع 4 رعاة.

وأكدت أن صافي دخل صلاح في السنة يبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، لافتة إلى أن ذلك لا يتعارض مع كون اللاعب يتسم بالتواضع ويتبرع بالأموال للمساعدة في بناء مستشفيات بمصر.