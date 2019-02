نادي سيتشوان جيونيو الصيني أحدث المنضمين لعائلة ملاك مانشستر سيتي

أضافت مجموعة سيتي لكرة القدم ناديًا سابعًا لعائلتها، اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت أنها اشترت مع أطراف أخرى نادي سيتشوان جيونيو إف.سي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الصيني.

وإضافة إلى مانشستر سيتي، تمتلك المجموعة أندية نيويورك سيتي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين، وملبورن سيتي الأسترالي، وأتلتيكو توركي من أوروغواي، ولها حصة أغلبية في جيرونا الإسباني، وأخرى صغيرة في يوكوهاما إف.مارينوس الياباني.

وقال فيران سوريانو، المسؤول البارز في مجموعة سيتي، في بيان: ”اليوم نبدأ فصلًا جديدًا مثيرًا في نمو وتطور مجموعة سيتي. الصين سوق بالغة الأهمية في كرة القدم كنا نستهدفها منذ فترة طويلة.

City Football Group, UBTECH and China Sports Capital have today announced the joint purchase of Chinese Club Sichuan Jiuniu FC, in the China League Two ⚽️

