نادي سيتشوان جيونيو الصيني أحدث المنضمين لعائلة ملاك مانشستر سيتي

أضافت مجموعة سيتي لكرة القدم ناديًا سابعًا لعائلتها، اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت أنها اشترت مع أطراف أخرى نادي سيتشوان جيونيو إف.سي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الصيني.

وإضافة إلى مانشستر سيتي، تمتلك المجموعة أندية نيويورك سيتي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين، وملبورن سيتي الأسترالي، وأتلتيكو توركي من أوروغواي، ولها حصة أغلبية في جيرونا الإسباني، وأخرى صغيرة في يوكوهاما إف.مارينوس الياباني.

وقال فيران سوريانو، المسؤول البارز في مجموعة سيتي، في بيان: ”اليوم نبدأ فصلًا جديدًا مثيرًا في نمو وتطور مجموعة سيتي. الصين سوق بالغة الأهمية في كرة القدم كنا نستهدفها منذ فترة طويلة.

City Football Group, UBTECH and China Sports Capital have today announced the joint purchase of Chinese Club Sichuan Jiuniu FC, in the China League Two ⚽️ STORY: https://t.co/UnqcZVKrbF pic.twitter.com/GyHio1t4C3 — Manchester City (@ManCity) February 20, 2019

وتابع: ”نؤمن بقوة بمستقبل كرة القدم في الصين. نتعهد بالتزام طويل الأمد لتطوير نادي سيتشوان جيونيو إف.سي وتنمية مواهب كرة القدم الصينية. هذه الأهداف تحظى بالقدر نفسه من الأهمية.

”سينصب تركيزنا فورًا على تعزيز أداء الفريق واستغلال كل خبراتنا ومعارفنا من أجل بناء علاقة قوية مع الجماهير وترك بصمة بين عشاقه“.

ويستهل سيتشوان مشواره في الموسم الجديد الشهر المقبل.