كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء الثلاثاء، إلى ملعب ”آنفيلد“ لمتابعة اللقاء المرتقب بين ليفربول الإنجليزي وضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ليفربول اختبارًا صعبًا ومهمًا من أجل استكمال مشوار ه الأوروبي بعدما حل وصيفًا لدوري الأبطال في النسخة الماضية في مواجهة البايرن الباحث عن نتيجة إيجابية لمواجهة التراجع في نتائجه هذا الموسم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول وبايرن، فإلى السطور القادمة:

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 23:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ”آنفيلد“، العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي والمصري علي محمد علي.

مشوار الفريقين

صعد ليفربول إلى دور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن نابولي، وحصد الريدز 9 نقاط بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي ورد ستار الصربي ونابولي الإيطالي في آنفيلد والخسارة خارج دياره في المباريات الثلاث الأخرى.. وسجل الفريق هذا الموسم بدوري الأبطال 9 أهداف واستقبل 7 أهداف، ويعد المصري محمد صلاح هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وصعد بايرن ميونيخ متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات أمام آيك اليوناني ذهابًا وإيابًا وبنفيكا البرتغالي ذهابًا وإيابًا أيضًا وتعادل مرتين مع أياكس الهولندي.

وسجل بايرن 15 هدفًا واستقبل 5 أهداف، ويعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البايرن هداف الفريق برصيد 8 أهداف.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان العريقان في 5 مواجهات سابقة في الدور الثاني ببطولة كأس الكؤوس الأوروبية، وصعد بايرن بعد التعادل في إنجلترا والفوز في ألمانيا بنتيجة 3-1.

وفي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1981 بالتعادل مرتين، وصعد ليفربول بعد التعادل بهدف لكل منهما في ألمانيا والتعادل دون أهداف في إنجلترا.. وفاز ليفربول ببطولة كأس السوبر الأوروبي عام 2001 بنتيجة 3-2.

وتقابل الفريقان وديًا في كأس أودي يوم 1 أغسطس 2017 وفاز ليفربول بثلاثية من دون رد.

كلوب ضد بايرن

يعود المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لمواجهة بايرن ميونخ بعد صولات وجولات في الصدامات مع البايرن.. وخاض كلوب 29 مباراة قبل لقاء الليلة ضد بايرن.

وحقق كلوب 9 انتصارات أمام البايرن وتعادل 4 مرات وخسر 16 لقاء، ونجح المدرب الألماني في إحراز بطولتين عبر الفوز على بايرن من خلال السوبر وكأس ألمانيا.

أسلحة ليفربول

يعتمد ليفربول على القوة الضاربة في تشكيلة المدرب يورجن كلوب، ويغيب عن الريدز المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك للإيقاف بجانب الظهير جوزيف جوميز للإصابة، وهناك شكوك في لحاق البرازيلي روبرتو فيرمينو بجانب عدم جاهزية الثنائي شيردان شاكيري وديان لوفرين التي تجعل الشكوك تحيط بمشاركتهما.

ويراهن كلوب على تألق حارسه أليسون باكير وأمامه الرباعي جويل ماتيب وفابينهو مع الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون الظهير الأيسر للدفاع مع ثلاثي الوسط جوردان هندرسون ونابي كيتا وجورجينهو فاينالدوم.

ويعتمد كلوب على المثلث الهجومي بقيادة محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو أو دانييل ستوريدج.

قدرات بايرن

يراهن المدرب نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، على قدرات بعض نجومه، وخاصة ليفاندوفسكي، النجم البولندي، في غياب المخضرم آريين روبن للإصابة، وأيضًا إيقاف توماس مولر مع إصابة كورنتين توليسو.

ويعتمد كوفاتش على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس مانويل نوير وأمامه نيكولاس سولي وماتياس هاملز ورافينيا ودافيد ألابا في خط الدفاع مع تياجو ألكانتارا كلاعب ارتكاز وبجواره جوشوا كيميتش وليون جوريتزكا في خط الوسط.

يراهن كوفاتش على قدرات ليفاندوفسكي وأمامه سيرجي جنابري وكينجسلي كومان في خط الهجوم.. وأكد هاني رمزي، مدرب منتخب مصر ومدافع فيردر بريمن الألماني الأسبق لـ ”إرم نيوز“ أن ليفربول سيتأثر بغياب فان ديك بشكل واضح، خاصة أنه لاعب قائد ويبني الهجمات، موضحًا أن وجود صلاح وسرعاته مع ماني سيجعل الفريق خطيرًا أمام بايرن.

وأشار إلى أن بايرن لديه عناصر خبرة مثل ليفاندوفسكي، وأيضًا ألكانتارا، مع نشاط اللاعبين صغار السن مثل جوريتزكا وكيميتش وجنابري وكومان.