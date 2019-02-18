مانشستر يونايتد يلهب جراح تشيلسي ويطيح به من كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

ضاعف مانشستر يونايتد جراح منافسه تشيلسي، ومدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، بعدما تغلب عليه 2/0، ليطيح به من الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، استغل الإسباني آندير هيريرا كرة متقنة من الفرنسي بول بوغبا، ليرتقي ويسدد برأسه في مرمى الحارس كيبا اريزابالاغا، في الدقيقة 31.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدمًا 2/0، بعدما أضاف بوغبا نفسه الهدف الثاني، في الدقيقة 45، بضربة رأسية أيضًا بعد كرة عرضية من ماركوس راشفورد.

???? | @paulpogba puts it on a plate for @AnderHerrera! pic.twitter.com/uFzbSfBTjI — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وتأتي الهزيمة بعد أيام من خسارة تشيلسي 6/0 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وقبل مواجهتهما المنتظرة في المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي.

وتثير الخسارة الشكوك حول استمرار المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مع تشيلسي بعد النتائج المتواضعة للبلوز تحت قيادته.

يشار إلى أن تشيلسي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد حصد لقب البطولة 8 مرات، في حين حقق مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، آخرها العام 2016.