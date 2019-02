مانشستر يونايتد يلهب جراح تشيلسي ويطيح به من كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

ضاعف مانشستر يونايتد جراح منافسه تشيلسي، ومدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، بعدما تغلب عليه 2/0، ليطيح به من الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، استغل الإسباني آندير هيريرا كرة متقنة من الفرنسي بول بوغبا، ليرتقي ويسدد برأسه في مرمى الحارس كيبا اريزابالاغا، في الدقيقة 31.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدمًا 2/0، بعدما أضاف بوغبا نفسه الهدف الثاني، في الدقيقة 45، بضربة رأسية أيضًا بعد كرة عرضية من ماركوس راشفورد.

???? | @paulpogba puts it on a plate for @AnderHerrera! pic.twitter.com/uFzbSfBTjI

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) ١٨ فبراير ٢٠١٩