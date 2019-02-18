التشكيلة الرسمية لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

التشكيلة الرسمية لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: فريق التحرير

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، وأولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيلتي فريقيهما، لمواجهة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج.

وجاءت تشكيلة تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: أزبيليكويتا، ديفيد لويز، روديغر، ألونسو.

الوسط: كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش.

الهجوم: بيدرو، هيجواين، هازارد.

في حين جاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمي: روميرو.

الدفاع: يونغ، ليندولف، سمولينغ، شاو.

الوسط: أندير هيريرا، ماتيتش، بوغبا، ماتا.

الهجوم: لوكاكو، وراشفورد.

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