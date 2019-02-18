حكيم زياش على رادار نادي تشيلسي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الإثنين، بأن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع اللاعب المغربي الدولي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن نادي تشيلسي يضع نصب عينيه التعاقد مع زياش الصيف المقبل، ويأمل في إقناعه بالانضمام إلى ستامفورد بريدج.

وبدأ حكيم زياش، البالغ من العمر 25 عامًا، في هيرنفين، قبل أن ينتقل إلى توينتي العام 2014، حيث أمضى عامين، ومنه إلى أياكس في صفقة بلغت قيمتها 11 مليون يورو.

وسجل زياش 35 هدفًا وصنع 50 في 113 مباراة مع أيامس.

وأشارت الصحيفة إلى أن زياش يجيد اللعب في خط الوسط المهاجم وعلى الجناح الأيمن.

وأوضح ”كالتشيو ميركاتو“ أن زياش تألق في مباراة أياكس مع ريال مدريد قبل أسبوع في دوري أبطال أوروبا، رغم أن فريقه خسر بنتيجة 1/2، لكن اللاعب لفت انتباه إدارة تشيلسي حيث سجل هدف فريقه الوحيد.

وينتهي عقد زياش مع أياكس صيف العام 2021.