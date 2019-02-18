غيغز يساند سولشاير لتدريب مانشستر يونايتد بعقد دائم

قال رايان غيغز، لاعب مانشستر يونايتد السابق، إن المدرب أولي جونار سولشاير أعطى الفريق دفعة كبيرة بذكائه الخططي، وعلاقته الطيبة مع لاعبي وجماهير النادي، داعيًا المسؤولين إلى منحه عقدًا دائمًا.

وأضاف غيغز، مدرب منتخب ويلز، الذي كان زميلًا لسولشاير في أولد ترافورد لنحو 11 موسمًا، إن المدرب النرويجي قدَّم ما يكفي للبقاء في منصبه الموسم المقبل.

وأبلغ غيغز صحيفة ”الغارديان“: ”لم يوفق النادي في منصب مدرب النادي لفترة طويلة، والآن عثرنا على شخص يعرف النادي جيدًا، ويتمتع بذكاء خططي وعلاقته طيبة مع اللاعبين والجماهير، وكلها أشياء تمنحنا قوة دفع كبيرة“

وتابع: ”سنواجه عقبات في الطريق، لكن الكثير من الجماهير تتحدث عن ما كان يمكن لسولشاير أن يفعله بكل الأموال التي أنفقها النادي على مدار السنوات القليلة الماضية“.

وسيواجه سولشاير اختبارًا قويًّا عندما يحلُّ يونايتد ضيفًا على تشيلسي في وقت لاحق، اليوم الاثنين، في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يستضيف ليفربول في الدوري الممتاز، يوم الأحد المقبل.