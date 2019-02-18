متى يتحسن مستوى أليكسيس سانشيز مع مانشستر يونايتد؟.. سولشاير يجيب

قال أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، إن المهاجم أليكسيس سانشيز على بعد هدف واحد من استعادة ثقته ولمسته التهديفية.

وأحرز سانشيز هدفين فقط بجميع المسابقات مع يونايتد هذا الموسم ولم يعد المهاجم التشيلي لاعبًا أساسيًا في تشكيلة سولشاير، الذي يفضل الثنائي المتألق أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد في الأمام.

وأبلغ سولشاير الصحفيين قبل مواجهة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الاثنين: ”إذا نجح فقط في تسجيل هذا الهدف، فأنا أثق في استعادته بعض الثقة.

”هكذا تسير الأمور عندما تمر بفترة لا تؤدي فيها بمستواك المعهود، أعتقد أنه لاعب جيد جدًا“.

وقال سانشيز، الذي سجل 30 هدفًا في آخر موسم كامل خاضه مع آرسنال، إنه يشعر بالقلق إزاء مستواه مضيفًا أنه لم يناقش دوره في الملعب بالتفصيل مع مدربه النرويجي منذ توليه المسؤولية في ديسمبر كانون الأول.

لكن المهاجم التشيلي البالغ من العمر 30 عامًا أقر بأنه ”كلاعب كبير“ لا يحتاج إلى توجيه من سولشاير.

وأضاف سولشاير: ”إنه موهوب جدًا لكن بالطبع هناك العديد من الأشياء يمكن تغييرها. ما زال بوسعه اللعب لسنوات وسنوات“.

وتابع: ”أنا هنا منذ شهرين الآن وكان مصابًا خلال الجزء الأول منذ هذه الفترة لذلك من الظلم أن نتوقع عودته لقمة مستواه على الفور“.

وربما يحصل سانشيز على فرصة اللعب أساسيا في مباراة الاثنين في ظل غياب مارسيال والجناح جيسي لينغارد لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.