موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الاثنين، بملعب ”ستامفورد بريدج“، ضمن منافسات الدور الخامس في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتطلع مانشستر يونايتد للثأر أمام تشيلسي والحفاظ على آماله في الخروج من الموسم الحالي ببطولة، في ظل ابتعاده عن صراع المنافسة على حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتضاؤل آماله في العبور للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما ودع مسابقة كأس الرابطة مبكرًا.

وكان تشيلسي قد تغلب على مانشستر يونايتد بهدف من دون مقابل في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعتهما يوم 19 مايو الماضي بملعب ”ويمبلي“، سجله النجم البلجيكي هازارد.

ويسعى ”الشياطين الحمر“ للخروج من كبوة الهزيمة من باريس سان جيرمان الفرنسي في دورى أبطال أوروبا بثنائية نظيفة، والتمسك بأمل الخروج ببطولة هذا الموسم تحت قيادة النرويجي سولشاير، مدرب الفريق، بعد انحصار المنافسة في الدوري بين ليفربول ومانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، يسعى تشيلسي، حامل اللقب، لتحقيق استفاقة تنقذ الإيطالي ساري، وتحافظ على منصبه كمدير فني، بعد الهزيمة القاسية أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة. وإقامة المباراة على ملعب ستامفورد بريدج تدعم حظوظ البلوز، حيث يملك الفريق سجلًا قويًا أمام الفرق الخمسة الكبرى على ملعبه في الكأس، فكانت آخر 4 مواجهات لصالحه وسجل 11 هدفًا واستقبل 3.

ولم يتلقَّ تشيلسي أي هزيمة أمام اليونايتد منذ عام 1999، بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، آخرها كان نهائي النسخة الماضية من البطولة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في تمام الـ9:30 مساء بتوقيت القاهرة، الـ10:30 بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق رؤوف خليف.