تقارير: مانشستر يونايتد يبلغ سولسكاير باستمراره الموسم المقبل

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، الأحد، أن المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، سيبقى مع الفريق الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن مانشستر يونايتد أبلغ سولسكاير، بأنه سيكون مدربًا للفريق الموسم المقبل.

وتولى سولسكاير، البالغ من العمر 45 عامًا، تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وخلال 12 مباراة تحت قيادته حقق مانشستر يونايتد 10 انتصارات وتعادل مرة وخسر مرة.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق تم بين سولسكاير، وإد وودوارد، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، الأسبوع الماضي، في أحد المطاعم الإيطالية، خلال عشاء استمر لمدة 3 ساعات.

وقارنت ”صن“ بين رحيل جوزيه مورينيو وجهازه المعاون الذي كلّف اليونايتد 19.6 مليون إسترليني، واختيار بديله الدائم مقابل 36 جنيهًا إسترلينيًا، قيمة وجبة المعكرونة وفيليه روسيني، خلال العشاء.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن سولسكاير عبر عن رغبته في أن يستمر مايك فيلان، في العمل ضمن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد.

وسبق أن لعب سولسكاير قرابة 10 أعوام مع مانشستر يونايتد، بين 1997 و2007، سجل فيها 127 هدفًا وصنع 31 في 364 مباراة. وكان أشهرها هدفه على بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 1998/1999، في الدقيقة 90+30.