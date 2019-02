أغويرو يكشف عن.. سعيه لصناعة التاريخ مع مانشستر سيتي.. وماذا سيفعل عقب الاعتزال؟

يستهدف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، صناعة التاريخ مع فريقه هذا الموسم وتحقيق الرباعية بحصد ألقاب (الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الرابطة وكأس إنجلترا).

وقال أغويرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية: ”الوصول إلى هذه المرحلة الحاسمة من الموسم مع امتلاكنا فرصة الفوز بـ4 ألقاب، يعني أن الفريق يقدم موسمًا ممتازًا“.

وأضاف: ”أتمنى أن أحصد الألقاب الـ4 (الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الرابطة وكأس إنجلترا)، وأعلم أن هذا الإنجاز لم يتحقق من قبل، ولكننا نسعى لكتابة التاريخ“.

وعن التقارر التي تصدر كل فترة وتشير إلى إمكانية رحيله عن السيتي، أبرز: ”مانشستر سيتي فريق من فئة الأبطال ويقوده مدرب بطل، ماذا سأريد غير ذلك؟.. أنا سعيد للغاية مع السيتي، ولا أفكر في المغادرة“.

