أغويرو يكشف عن.. سعيه لصناعة التاريخ مع مانشستر سيتي.. وماذا سيفعل عقب الاعتزال؟

يستهدف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، صناعة التاريخ مع فريقه هذا الموسم وتحقيق الرباعية بحصد ألقاب (الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الرابطة وكأس إنجلترا).

وقال أغويرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية: ”الوصول إلى هذه المرحلة الحاسمة من الموسم مع امتلاكنا فرصة الفوز بـ4 ألقاب، يعني أن الفريق يقدم موسمًا ممتازًا“.

وأضاف: ”أتمنى أن أحصد الألقاب الـ4 (الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الرابطة وكأس إنجلترا)، وأعلم أن هذا الإنجاز لم يتحقق من قبل، ولكننا نسعى لكتابة التاريخ“.

وعن التقارر التي تصدر كل فترة وتشير إلى إمكانية رحيله عن السيتي، أبرز: ”مانشستر سيتي فريق من فئة الأبطال ويقوده مدرب بطل، ماذا سأريد غير ذلك؟.. أنا سعيد للغاية مع السيتي، ولا أفكر في المغادرة“.

Sergio Aguero makes admission over Man City future after setting sights on Quadruple https://t.co/egdtFOqrbO pic.twitter.com/Ra21r9ZuWm — Mirror Football (@MirrorFootball) February 16, 2019

وتابع: ”أنا في نادٍ رائع يعتني دائمًا باللاعبين. لقد رأيت هذا الأمر منذ اليوم الأول لي مع مانشستر سيتي“.

وأردف: ”عقب الاعتزال؟ ما زلت لا أعرف ماذا سأفعل عندما أنتهي من اللعب، لكنني سأستمر في عالم كرة القدم“.

واستطرد: ”في الوقت الحالي أحلم بحصد الألقاب مع السيتي في كل موسم، وهذا هو التحدي الرئيس لي“.

وحول احتمالية صناعة تمثال له في مانشستر سيتي عقب الاعتزال، علق أغويرو: ”لا أعرف، ولكن أعتقد أنني سأبدو غريبًا جدًّا. وربما سيكون الأمر مبالغًا فيه، كما أن كل هذه الأشياء لا تعتمد عليّ. أنا فقط أريد الفوز بالبطولات وتسجيل الأهداف“.