آرسنال ينضم لسباق المهتمين بضم دي ليخت من أياكس

يبدو أن الصراع على مدافع وقائد أياكس، الهولندي ماتياس دي ليخت، سيشهد عدة مفاجآت في الشهور المقبلة نتيجة لكثرة الفرق التي تخطب ود اللاعب وتضع أملها عليه ليكون صخرة دفاعها المستقبلي.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن آرسنال انضم للمهتمين باللاعب مستفيدًا من وجود لاعبَيه السابقين مارك أوفرمارس ودينيس بيركامب في الفريق الهولندي وعلاقتهما المميزة باللاعب.

كما أن مارك أوفرمارس مرشح ليكون مديرًا رياضيًا في آرسنال الموسم المقبل، لكن طموح الفريق في التعاقد مع قائد أياكس تبدو صعبة في ظل عدة تحديات تواجه الفريق هذا الموسم.

وحسب الصحيفة البريطانية، فدي ليخت يعشق مدينة لندن لكن أوناي إيمري، مدرب آرسنال، يحتاج لإنهاء الموسم بين الأربعة الكبار للحلم بالتعاقد مع لاعبين كبار، كما يحتاج للتخلص من الألماني مسعود أوزيل وراتبه الكبير البالغ 350 ألف جنيه إسترليني.

ويملك إيمري 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقدات الصيف المقبل، حال فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال لكنه سيحصل على مبلغ أكبر لو نجح في كسب الرهان وإنهاء الموسم في الصفوف الأربعة أو الفوز بالدوري الأوروبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتضم قائمة المتنافسين على اللاعب برشلونة الذي ضم صديقه وزميله فرانكي دي يونغ ويوفنتوس، الذي بعث مؤخرًا مديره الرياضي لهولندا، ومانشستر سيتي الذي يأمل في ضمه ليكون بديلاً للبلجيكي المخضرم كومباني.

كما يضغط ليفربول على اللاعب بورقة مواطنه فيرجيل فان دايك للتعاقد معه، لكونهما يشكلان ثنائي الدفاع في المنتخب الهولندي.