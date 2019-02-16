مانشستر سيتي يعبر نيو بورت ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

مانشستر سيتي يعبر نيو بورت ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تأهل فريق مانشستر سيتي اليوم السبت، بسهولة إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بتغلبه بسهولة على مضيفه نيو بورت بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات ثمن النهائي للبطولة.

بذلك، لحق السيتي بركب المتأهلين لربع النهائي وهم واتفورد وبرايتون وميلوول.

خرج مانشستر سيتي متعادلًا سلبيًا في شوط المباراة الأول بعد سلسلة من الفرص الضائعة من الجانبين.

وجاءت الأهداف في شوط المباراة الثاني، إذ تقدّم السيتي بهدفين عبر الألماني ليروي سانيه وفيل فودين في الدقيقتين 51 و75.

وقلص نيو بورت النتيجة في الدقيقة 88 عبر بادريج أموند، ليرد السيتي بالهدفين الثالث والرابع عبر فودين والجزائري رياض محرز في الدقيقتين 89 و90.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً