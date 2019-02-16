مانشستر سيتي يعبر نيو بورت ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل فريق مانشستر سيتي اليوم السبت، بسهولة إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بتغلبه بسهولة على مضيفه نيو بورت بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات ثمن النهائي للبطولة.

بذلك، لحق السيتي بركب المتأهلين لربع النهائي وهم واتفورد وبرايتون وميلوول.

خرج مانشستر سيتي متعادلًا سلبيًا في شوط المباراة الأول بعد سلسلة من الفرص الضائعة من الجانبين.

ملخص أهداف مباراة نيوبورت كاونتي و مانشستر سيتي و التي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 4-1 المباراة شهدت تألق واضح للنجم الصاعد بقوة فيل فودن و تسجيله هدفين جميلين ⚽️⚽️???????????????? pic.twitter.com/11lJ65EvrY — PremierLeagueWorld™️ (@EPLworld) February 16, 2019

وجاءت الأهداف في شوط المباراة الثاني، إذ تقدّم السيتي بهدفين عبر الألماني ليروي سانيه وفيل فودين في الدقيقتين 51 و75.

وقلص نيو بورت النتيجة في الدقيقة 88 عبر بادريج أموند، ليرد السيتي بالهدفين الثالث والرابع عبر فودين والجزائري رياض محرز في الدقيقتين 89 و90.