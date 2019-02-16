الروح القتالية لتوتنهام تثير إعجاب مدافع الفريق كيران تريبيير

أشاد كيران تريبيير، مدافع توتنهام هوتسبير، بقدرة فريقه على تحقيق النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة، على الصعيدين المحلي والأوروبي، رغم غياب زميليه هاري كين وديلي آلي بسبب الإصابة.

وكان توتنهام تأثر بغياب الهداف كين وزميله في المنتخب الإنجليزي آلي، إضافة إلى مشاركة سون هيونغ-مين في كأس آسيا مع كوريا الجنوبية وخسر أمام تشيلسي وكريستال بالاس الشهر الماضي.

لكن توتنهام حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، ليدخل إلى سباق المنافسة على اللقب، كما فاز 3-صفر على بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، لينعش آمال التقدم بالمسابقة.

وقال تريبيير، الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا لشبكة ”سكاي سبورتس“، اليوم السبت: ”الأسابيع الأخيرة الماضية كانت جيدة جدًا.

”كان يمكننا اللعب بشكل أفضل وكلنا نعرف ذلك لكن النتائج أهم شيء. عانينا من عدة إصابات مؤخرًا ونجح البدلاء في الظهور بشكل رائع جدًا“.

وأشاد تريبيير بنجاح سون في قيادة هجوم توتنهام، حيث سجل اللاعب أربعة أهداف في أربع مباريات منذ العودة من كأس آسيا.

وأحرز بذلك سون 16 هدفًا في كل المسابقات هذا الموسم، من بينها 11 هدفًا في آخر 12 مباراة، وفاز توتنهام بكل المباريات التي سجل فيها هذا اللاعب.

وقال تريبيير: ”لو نظرنا إلى سون سنجده شارك في ثلاث بطولات كبرى هذا الموسم، ورغم ذلك لا يزال يظهر في حالة بدنية جيدة“.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في الدوري بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي وليفربول، وسيلعب مع بيرنلي صاحب المركز 15، يوم السبت المقبل.