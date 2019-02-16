مسعود أوزيل يرفض مغادرة آرسنال رغم خروجه من خطط أوناي إيمري

رفض الألماني مسعود أوزيل الرحيل عن آرسنال رغم مشاكله المتعددة مع مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري الذي لا يعتمد عليه، وأخبره بكونه خارج خططه فيما تبقى من الموسم، حيث لم يشركه حتى في لقاء الدوري الأوروبي أمام باتي يوريسوف البلاروسي .

وذكرت صحيفة “ ذا صن “ أن النجم الألماني يرفض الرحيل عن آرسنال لكونه مرتاحًا في لندن العاصمة البريطانية، وحتى لو اضطُر للبقاء في نفس الوضع لمدة موسمين آخرين، وهما ما تبقى من عقده مع الفريق اللندني .

وأخبر المدرب الإسباني اللاعب الألماني بإمكانية الرحيل، لكنه رفض عرضًا من باريس سان جرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية للعب ما تبقى من الموسم معارًا لكونه يرغب في البقاء في لندن، ولا يريد أن يساعد فريقه في التخلص من أجره .

ويتقاضى مسعود أوزيل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وهو أعلى راتب في الفريق، وجاءت خلافاته مع المدرب الإسباني بسبب كثرة إصاباته، وتهربه من خوض عدة لقاءات لأسباب مختلفة، كما رفض تغيير مركزه في الملعب .

ولا يستعجل مسعود أوزيل الرحيل، حيث يطالب بالانتقال لفريق أوروبي كبير، وبشروط مالية كبيرة، ولا يرغب بتقديم تنازلات لتغيير وضعه الحالي والعودة للعب.