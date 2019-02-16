تقارير: أسبوع مصيري ينتظر الإيطالي ماوريسيو ساري مع تشيلسي

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ ”البريطانية أن مصير المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مع تشيلسي مرتبط بمباراتي قطبي مانشستر في مسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويواجه تشيلسي فريق مانشستر يونايتد الاثنين في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يلتقي مانشستر سيتي يوم الأحد 24 من الشهر الحالي في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، وبينهما يواجه مالمو السويدي في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، وقطع خطوة مهمة للتأهل لدور الـ 16 بعد فوزه خارج ملعبه 2/1.

وبحسب الصحيفة، فإن المدرب الإيطالي فقد ثقة عدة لاعبين، وأحدهم أخبر أحد مستشاريه أنهم ينتظرون رحيل ساري في حال لم يكسب أحد اللقاءين أمام قطبي مانشستر.

ولا يهتم مالك الفريق الروسي رومان أبراموفيتش بالوضع الحالي عن قرب، حيث لا يشاهد مباريات الفريق، ولم يحضر لمدينة لندن منذ رفض السلطات تجديد رخصة إقامته.

ويعيش الفريق وضعًا صعبًا في ظل عدم تجديد عقود عدة لاعبين ورغبة البعض في الرحيل، أبرزهم النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي أصبح الفريق مهددًا بفقدانه في ظل النتائج الحالية والفشل في منافسة الكبار محليًا وقاريًا.

وبحسب ”ديلي ميل“، فإن الغضب أيضًا ضد المدرب يخص وضعية الفرنسي نغولو كانتي الذي غير مركزه من لاعب ارتكاز أمام الدفاع إلى لاعب وسط يتقدم لمساندة المهاجمين.

كما غيّر ساري وضعية عدة لاعبين في الملعب، كالإسباني ماركوس ألونسو ومواطنه سيزار أزبيلكويتا، وهو ما أدى إلى تراجع مستواهم وتعرضهم للانتقادات.

وزادت الهزائم الثقيلة من صعوبة الوضع بعد 6/0 أمام مانشستر سيتي و4/0 أمام بورثموت، وهي هزائم أدت إلى غضب الأنصار والإدارة واللاعبين.

ويملك ساري فرصة إنقاذ نفسه من الرحيل، خاصة في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، حيث يمنحه اللقب فرصة استعادة ثقة الإدارة، لكنه يحتاج أيضًا لإعادة الفريق لدوري أبطال أوروبا، ويحتل حاليًا المركز الخامس بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الرابع.