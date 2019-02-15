كم أنفق مانشستر يونايتد على المدربين منذ اعتزال أليكس فيرغيسون؟ (صورة)

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية، عن المبلغ الذي صرفه مانشستر يونايتد على المدربين منذ اعتزال الأسطورة السير أليكس فيرغيسون صيف 2013، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا يصعب تعويضه من طرف أي مدرب بسهولة.

وأعلن مانشستر يونايتد عن المبلغ الذي صرفه لإنهاء عقد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو حيث كلفه 19،2 مليون جنيه إسترليني للمدرب وطاقمه التدريبي.

وبحسب الصحيفة فمنذ رحيل السير أليكس فيرغيسون مر على الفريق 3 مدربين هم الإسكتلندي دافيد مويس والهولندي لويس فان غال والبرتغالي جوزيه مورينيو، بالإضافة للمدرب المؤقت الحالي النرويجي أولي جونار سولسكاير كما تحمل النجم الويلزي ريان غيغز مسؤولية الفريق في بعض المباريات.

ومنح مانشستر يونايتد المدرب الإسكتلندي دافيد مويس 8،7 مليون جنيه إسترليني مقابل 10 أشهر فقط من التدريب.

فيما كان نصيب الهولندي لويس فان غال 23،7 مليون جنيه إسترليني مقابل موسمين.

وكان النصيب الأكبر لجوزيه مورينيو الذي درب الفريق موسمين ونصف الموسم وحصل على مبلغ 43،2 مليون جنيه إسترليني كراتب وتصفية خلال نفس الفترة.

وهو ما يعني أن مانشستر يونايتد أنفق 75.6 مليون إسترليني على المدربين منذ اعتزال فيرغسون.