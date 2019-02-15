آرسنال ومانشستر يونايتد يتنافسان على الجزائري ياسين براهيمي

قالت تقارير صحفية، إن النجم الجزائري ياسين براهيمي، لاعب نادي بورتو البرتغالي، أصبح هدفًا للعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة ”كوريو دا مانيا“ البرتغالية، في تقرير نشرته، الجمعة، إن أندية آرسنال ومانشستر يونايتد وإيفرتون وولفرهامبتون، ترغب في التعاقد مع الجزائري الدولي البالغ من العمر 29 عامًا.

وينتهي عقد براهيمي في بورتو منتصف العام الجاري، ولم يتم التجديد له حتى الآن، وهو ما يعني أنه سيكون لاعبًا حرًا بنهاية الموسم.

وشارك ياسين براهيمي مع بورتو هذا الموسم في 33 مباراة، أحرز خلالها 9 أهداف، وصنع 6 أخرى.

وكان براهيمي أساسيًا في مباراة بورتو الأخيرة ضد روما الإيطالي على ملعب الأولمبيكو، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ذئاب روما 2/1.

وتعرض براهيمي لإصابة على مستوى الكاحل في الدقيقة 64 من المباراة، ولم يعلن الفريق البرتغالي الفترة التي سيغيب بسببها براهيمي عن الملاعب حتى الآن، إلا أن تقارير صحفية برتغالية، أشارت إلى أن فترة الغياب لن تكون أكثر من أسبوعين.

وانضم براهيمي إلى بورتو العام 2014، من نادي غرناطة الإسباني، مقابل 4 ملايين يورو.