ماوريسيو ساري يحذر لاعبي تشيلسي من تكرار خطأ مالمو أمام الفرق الكبرى

شعر ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي براحة؛ بعد تعافي فريقه من الهزيمة 6/0 أمام مانشستر سيتي، لكنه قال إنه لا يمكن أن تهتز شباكه أمام الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مثلما حدث في الفوز 2/1 على مالمو في الدوري الأوروبي، أمس الخميس.

وتقدم تشيلسي 2/0 قبل مرور ساعة من اللعب في مباراة الذهاب، لكن مالمو قلص الفارق بعد هجمة مرتدة قبل 10 دقائق من النهاية؛ ليحافظ الفريق السويدي على آماله الضئيلة في الإياب.

وأبلغ ساري الصحفيين ”لو اهتزت شباكك بهذا الشكل ضد فرق مثل مانشستر سيتي، أو مانشستر يونايتد، أو توتنهام فهذا يعني المخاطرة باستقبال 3 أهداف في 10 دقائق.

”أنا سعيد بالثقة التي أظهرها الفريق فلم يكن من السهل اللعب بهذه الثقة بعد المباراة الأخيرة. يجب علينا التحسن لكن أعتقد أن الأداء كان جيدًا“.

وطالب ساري فريقه بالحفاظ على مستواه بعد النتائج المتقلبة في 2019، إذ يخوض صاحب المركز السادس في الدوري مباريات صعبة ربما تحدد موسمه في الأسبوعين المقبلين.

ويلعب تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الإثنين، ثم يستضيف مالمو في الإياب، قبل الاتجاه إلى استاد ويمبلي لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ثم يلعب ضد توتنهام هوتسبير في الدوري بعد ذلك بـ 3 أيام.

وقال ساري: ”يجب علينا الاستمرار، والحفاظ على مستوانا في الجانب الذهني؛ لدخول كل مباراة بالدرجة ذاتها من العزيمة والانتباه“.

وأضاف ”في إنجلترا لو كنت تعاني في الجانب الذهني ففي 10 أيام يمكن أن تخسر 3 أو 4 مباريات مهمة. علينا دخول كل مباراة بالأسلوب ذاته“.