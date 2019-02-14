هدف مباراة آرسنال وباتي بوريسوف.. ستانيسلاف دراغون يلدغ الغانرز (فيديو)

افتتح ستانيسلاف دراغون التسجيل في مباراة ناديه باتي بوريسوف من روسيا البيضاء مع آرسنال الإنجليزي، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي.

وجاء هدف ستانيسلاف دراغون في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

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وشهدت تشكيلة آرسنال تواجد المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، على مقاعد البدلاء، ليتكفل زميله الفرنسي لاكازيت بقيادة هجوم المدفعجية في المهمة الأوروبية.

وجاءت تشكيلة آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: تشيك.

الدفاع: موستافي – كوسينلي – مونريال.

الوسط: جندوزي – تشاكا – مايتلاند نيلز – كولاسيناك.

الهجوم: إيوبي – لاكازيت – مخيتريان.