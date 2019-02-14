مانشستر سيتي يجهز عرضًا ضخمًا لخطف تانجي ندومبيلي من مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الخميس، أن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض ضخم لنادي ليون الفرنسي، للحصول على خدمات لاعب وسطه تانجي ندومبيلي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”صن“ فإن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض تصل قيمته إلى 70 مليون إسترليني، للظفر بخدمات تانجي ندومبيلي، في ظل منافسة شرسة من قِبل منافسه مانشستر يونايتد.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، المتخصص في أرقام وإحصاءات كرة القدم، فإن ندومبيلي شارك في 33 مباراة مع ليون الموسم الحالي، سجل فيها هدفين وصنع 5.

وينتهي عقد ندومبيلي، البالغ من العمر 22 عامًا، مع ليون العام 2023.

وأضافت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يضع عينيه أيضًا على حسام عوار، زميل ندومبيلي في ليون، لكن تركيز النادي الإنجليزي سيكون على التعاقد مع ندومبيلي في المقام الأول.

وأشارت ”صن“ إلى أن مانشستر سيتي فشل في إبرام عدة صفقات مع لاعبي خط الوسط، أبرزها فريد الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد، وجورجينيو المنضم إلى تشيلسي، وأخيرًا فرينكي دي يونغ الذي فضّل الانضمام إلى برشلونة.

أما حسام عوار، الذي ينحدر من أصول جزائرية، فقد شارك مع ليون في 32 مباراة الموسم الحالي، سجل فيها 6 أهداف، وصنع 4، ويمتد عقده مع ليون حتى العام 2023.

وشارك ندومبيلي، وعوار، في مباراتي ليون مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، إذ انتهت الأولى بفوز ليون 2/1، والثانية بالتعادل 2/2.