مانشستر يونايتد يستعد لميركاتو صيفي ساخن بـ5 صفقات.. تعرف عليها

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لفترة انتقالات صيفية ساخنة، حيث بدأت إدارة المانيو في تحديد احتياجات الفريق كي يعود مرة أخرى للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وقالت صحيفة ”الديلي ميرور“ البريطانية إن خسارة مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بهدفين نظيفين، على ملعب أولد ترافورد، جعلت مسؤولي النادي يسارعون من أجل دعم الفريق بصفقات جديدة من العيار الثقيل، لسد العجز الواضح في بعض المراكز.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، يتصدر قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي“.

ويرغب نابولي في الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع كوليبالي.

وأشارت الديلي ميرور إلى أن مانشستر يونايتد يرغب أيضًا في ضم لوكاس هرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يجيد اللعب في وسط الملعب ومركز الظهير الأيسر، إضافة إلى نيكولا ميلينكوفيتش، لاعب فيورنتينا الإيطالي، الذي يجيد في مركز الظهير الأيمن.

كما يرغب المانيو في ضم دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس الإيطالي إلى صفوفه.

وأشار موقع ”غول“ العالمي، في تقرير اليوم الخميس، إلى أن مانشستر يونايتد يرغب أيضًا في ضم البرتغالي جواو فليكس، موهبة بنفيكا البرتغالي، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.