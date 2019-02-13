الاتحاد الإنجليزي يتهم يورغن كلوب بإطلاق تعليقات مسيئة ضد حكم مباراة ليفربول ووست هام

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اتهامًا إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول؛ بسبب تعليقات أدلى بها حول الحكم بعد تعادل فريقه 1-1 مع وست هام يونايتد، في الرابع من فبراير/ شباط بالدوري الممتاز.

وقال المدرب الألماني: إن أداء الحكم كيفن فريند تأثر بقرار احتساب الهدف الأول الذي سجله ساديو ماني، وكان من المفترض ألا يحتسب بداعي التسلل.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: إن كلوب اتهم بأن تعليقاته ”تشكك في نزاهة الحكم أو تحيزه“.

وأدرك وست هام التعادل عن طريق ميخائيل أنطونيو قبل نهاية الشوط الأول، لكن كلوب قال إن فريند ”لم يرغب في اتساع الفارق بين الفريقين“ في الشوط الثاني.

وقال كلوب بعد المباراة التي أقيمت على استاد لندن: ”كبشر، إذا أدركت أنني ارتكبت خطأ في الشوط الأول فلن أرغب في اتساع الفجوة بين الفريقين“.

وأضاف: ”الحكام بشر وأنا أتفهم ذلك، لكني لم أفهم ذلك خلال المباراة؛ لأنني لم أكن أعلم أن هدفنا جاء من تسلل“.

ويملك كلوب حتى الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، يوم الإثنين المقبل، للرد على الاتهام.