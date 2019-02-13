زيدان يهدد خطط ريال مدريد لضم هازارد

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن توجه إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي نحو إقالة المدرب ماوريسيو ساري من منصبه، والتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان بدلًا منه، يمكن أن يؤدي إلى تطورات جديدة في ملف الدولي البلجيكي إيدين هازارد نجم البلوز.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”ظهر زين الدين زيدان بوصفه المرشح المفضل لدى مالك تشيلسي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، كي يكون المدرب المقبل في البلوز، ويمكن أن يكون ذلك بمثابة نقطة تحول لإيدين هازارد، تدفعه إلى البقاء رفقة تشيلسي، والتخلي عن الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني“.

وأشارت ”آس“ إلى أن مستقبل ساري في تشيلسي أصبح موضع شك كبير، بعد الهزيمة الساحقة التي تلقاها البلوز بسداسية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البرميييرليغ.

وأكدت أن إدارة تشيلسي لن تصبر طويلًا على ساري، وأنها حددت مهلة لمدة شهر أمام المدرب الإيطالي كي يستعيد الفريق توازنه، وفي حالة استمرار النتائج والعروض السيئة فإنه ستتم إقالته على الفور.

وتابعت ”آس“ بقولها: ”زيدان يمثل القدوة بالنسبة لهازارد، وكلاهما على علاقة طيبة للغاية ببعضهما البعض، وبالتالي فإن وصول زيدان إلى ستامفورد ريدج يمكن أن يُقنع هازارد بالبقاء في تشيلسي، والتخلي عن الانتقال إلى ريال مدريد“.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في منتصف عام 2020، ولم يجدد اللاعب عقده حتى الآن مع النادي.

وسبق أن أعلن هازارد انه اتخذ قراره بشأن مستقبله، دون أن يعلن إن كان سيرحل إلى ريال مدريد أو سيبقى مع تشيلسي.