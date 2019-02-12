”FIFA و PES 2019“ يكرمان إيمليانو سالا.. ونانت الفرنسي يهدد كارديف سيتي (صور)

حذفت شركة EA SPORTS المنتجة للعبة (فيفا) اسم الأرجنتيني الراحل إيمليانو سالا من قائمة لاعبي نانت الفرنسي من أجل ”تكريم رحيل“ اللاعب الذي لقى مصرعه في حادث تحطم طائرته في القنال الإنجليزي.

وتم انتشال جثة المهاجم البالغ عمره 28 عامًا من حطام الطائرة الخفيفة بعد سقوطها في القنال الإنجليزي في الـ 21 من يناير/كانون الثاني الماضي لكن لا يزال الطيار ديف إيبوتسون في عِداد المفقودين.

وأصدرت الشركة بيانًا جاء فيه: ”من منطلق الاحترام، تم حذف اسم المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا من لعبة FIFA 19 بحيث لا يمكن اختياره بين اللاعبين الموجودين في اللعبة“.

ولاقى الأرجنتيني سالا حتفه في حادث طائرة الشهر الماضي، بعد أيام من انضمامه لكارديف سيتي الويلزي وتم العثور على جثته يوم الخميس الماضي.

والتقطت صور لمشجعي ساوثامبتون وهم يقومون بإشارات للطائرة خلال خسارة ساوثامبتون 2-1 أمام كارديف باستاد يوم السبت الماضي.

ولم تكن EA الشركة الوحيدة التي تحذف اسم سالا عقب رحيله في حادث مأساوي لكن شركة ”كونامي“ أضافت صورة للمهاجم الأرجنتيني على غلاف لعبة PES 2019.

يأتي ذلك في الوقت الذي قد يتعرَّض فيه كارديف لمنع من التعاقدات في حال عدم دفع قيمة الدفعة الأولى من صفقة ضم سالا من نانت البالغة 15 مليون جنيه إسترليني.

وهدد نانت الفريق الويلزي باتخاذ إجراء قانوني في حال عدم دفعه خمسة ملايين جنيه إسترليني قيمة الدفعة الأولى من قيمة الصفقة.