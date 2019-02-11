مصير ساري مع تشيلسي ومعركة الهبوط أبرز ملامح الجولة 26 من الدوري الإنجليزي

حافظ مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على ليفربول بفارق الأهداف بعد اكتساح تشيلسي 6/0.

وفاز ليفربول 3/0 على بورنموث وظل توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث داخل دائرة المنافسة بعد فوزه على ليستر سيتي 3/1.

وفيما يلي أبرز نقاط الجولة الأخيرة:

1. تشيلسي على وشك اتخاذ قرارات مهمة بعد هزيمة مذلة

بدأ المدرب ماوريتسيو ساري عهده مع تشيلسي بطريقة واعدة حيث حقق 5 انتصارات متتالية ولم يخسر في الدوري حتى أواخر نوفمبر الماضي.

لكن بعد الهزيمة 4/0 أمام بورنموث ثم الخسارة المذلة أمام مانشستر سيتي أمس الأحد ثارت تساؤلات بشأن اتجاه النادي.

ورغم كل ما قيل عن ”نهج ساري الثوري“ ظهر تشيلسي بدون روح وافتقد لاعبوه للدافع في ظل غياب خطة حقيقية لمواجهة فريق المدرب بيب غوارديولا.

وتحتاج تشكيلة تشيلسي المتقدمة في العمر لعملية كبيرة لإعادة البناء وبث الحيوية فيها للارتقاء إلى مستوى الطموحات.

فإذا كان تشيلسي مقتنعًا بأن ساري هو المدرب القادر على قيادة الفريق فالنادي بحاجة لمساندته بشكل تام وتغيير سياسة التعاقدات للتحول من ضم لاعبين يريدهم المدرب إلى لاعبين يعمل معهم المدرب.

لكن في حال فقد الثقة في ساري يتوجب البحث عن مدرب يتمتع بسجل جيد في تطوير اللاعبين الشبان لأن تشيلسي لا يزال يفرز لاعبين شبان موهوبين ثم يعيرهم أو يبيعهم. وربما تشكل الفوضى الحالية فرصة لإحداث تغيير جذري في تفكير النادي؟

2. معركة حامية في القاع

إذا كان الصراع الثلاثي على اللقب يشهد حالة من الإثارة وتبادلًا للمراكز حتى نهاية الموسم فإن الأمر ذاته ينطبق على الصراع بين أندية القاع.

وبعد انتصار كارديف الرائع على ساوثهامبتون وفوز بيرنلي 3/1 على ملعب برايتون، أصبح هناك ستة أندية تصارع للهروب من مصير هدرسفيلد تاون وفولهام الأقرب للهبوط للدرجة الثانية.

وتفصل 3 نقاط فقط بين كريستال بالاس صاحب المركز الثالث عشر وساوثهامبتون صاحب المركز الثامن عشر.

3. برنارد وفينالدم بطلان مجهولان؟

يحصد الهدافون دائمًا الشهرة والمجد أكثر من غيرهم. لكن في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز أظهر لاعبان بين فريقي الصدارة أهميتهما في الصراع على الفوز باللقب.

اللاعبان هما برناردو سيلفا المهم لمانشستر سيتي إذ يتحكم في إيقاع الفريق ويرسل تمريرات ساحرة لزملائه. وفي المقابل يوجد جورجينيو فينالدم مع ليفربول الذي أثبت، رغم أنه يقاوم المرض، أنه أفضل لاعب يربط بين خطي الوسط والهجوم في تشكيلة المدرب يورغن كلوب.

4. انتقالات فولهام الغريبة

إذا كان هناك مشكلة كبيرة يعاني منها فولهام منذ بداية الموسم فهي بالتأكيد ضعف دفاعه وهو ما ثبت مجددا خلال خسارته 3/0 على ملعبه أمام مانشستر يونايتد.

فلماذا لم يضم النادي اللندني، الذي يحتل المركز قبل الأخير، في فترة الانتقالات الأخيرة مدافعين بدلًا من ضم المهاجم رايان بابل والجناح لازار ماركوفيتش ولاعب الوسط هافارد نوردفيت غير الجاهز حتى الآن للمشاركة مع فريقه الجديد؟